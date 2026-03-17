В Актанышском районе продолжается заготовка дров для семей участников СВО

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

В селе Актаныш продолжается работа по обеспечению дровами семей участников специальной военной операции. Инициатива, реализуемая индивидуальным предпринимателем Салаватом Мухаметовым, уже стала доброй традицией.

Как сообщили организаторы, работы ведутся на улице Салиха Хусниярова. Еще в прошлом году здесь были спилены старые и высокие деревья, территория очищена и частично озеленена – на месте вырубки высадили молодые саженцы. В текущем году продолжается расчистка оставшейся части участка.

Заготовка древесины стартовала 16 февраля. В настоящее время основная часть работ уже выполнена. В команде Салавата Мухаметова задействованы четыре человека, при необходимости к ним присоединяются местные жители.

Процесс включает спил деревьев, распиловку, очистку от веток и последующую доставку дров. Заготовленную древесину грузят в прицепы и направляют семьям военнослужащих. Руководители сельских поселений доставляют дрова жителям своих населенных пунктов, а семьям, проживающим в Актаныше, предприниматель привозит их лично.

В кузов автомобиля «Валдай» помещается порядка 6–7 кубометров дров. По словам Салавата Мухаметова, работа трудоемкая, однако необходимая: «Работа нелегкая, но, если взялся за дело, нужно довести его до конца».

На сегодняшний день дровами обеспечены около 30 семей. К работе активно подключаются и сельские поселения. Так, представители Старобугадинского и Ново-Алимовского сельских поселений участвуют в распиловке и вывозе древесины.

В Старобугадинском поселении, откуда на службу отправились десять человек, помощь семьям координирует глава Рания Ахметова. Кроме того, еще пятеро уроженцев продолжают выполнять задачи в зоне СВО.

Существенную поддержку оказывают и местные жители. В числе добровольцев – Айрат Арсланов, который помогает собственной техникой. Его сын Айназ Арсланов погиб в ходе специальной военной операции.

Дрова уже доставлены ряду семей, в том числе родителям военнослужащих Илгиза и Илфака, а также в хозяйства родителей Рустама Хисамова и Даниса Султанова. Жители отмечают, что такая помощь особенно важна в сельской местности.

В расколке дров участвует Ильфат Сабиров, который оборудовал свою технику специальным устройством. К инициативе также присоединился глава Ново-Алимовского поселения Марат Исламов, по собственной инициативе доставляющий дрова нуждающимся.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.

