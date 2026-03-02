В Актанышском районе продолжается обеспечение дровами семей участников СВО

В Актанышском районе продолжается работа по обеспечению дровами семей жителей, участвующих в специальной военной операции. Эта мера поддержки реализуется с 2023 года и в текущем году также остается в числе приоритетных.

Дрова заготавливаются в березовой лесополосе по улице Салиха Хусниярова и доставляются нуждающимся семьям при содействии глав сельских поселений.

Как сообщила директор фонда «Мы вместе» Лилия Гикрамина, на сегодняшний день поступили заявки от 60 семей.

Руководство Такталачукского сельского поселения уже организовало поставку дров семьям защитников Отечества. В Актанышском сельском поселении также обеспечены дровами несколько семей.

В муниципалитете подчеркнули, что работа в данном направлении будет продолжена — поддержка семей военнослужащих остается одним из ключевых приоритетов района.

В своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов отметил, что основная задача для всех органов власти сегодня – обеспечить надежный тыл бойцам, защищающим суверенитет нашей страны на передовой.

Материал подготовлен при участии Лейсан Газизовой.