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В Актанышском районе появился крытый футбольный манеж
В Актанышском районе Татарстана открылся футбольный манеж, построенный в рамках республиканской программы строительства универсальных спортплощадок и малозатратных спортивных сооружений при поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова. Об этом передает пресс-служба Минспорта РТ.
«От имени всех жителей района хочу выразить искреннюю благодарность Раису Республики Татарстан Рустаму Нургалиевичу за оказанную помощь в создании этого объекта. Это поистине большой подарок», — заявил на церемонии открытия глава района Ленар Зарипов и поблагодарил всех, кто участвовал в строительстве.
Всего в 2023-м в республике возведено четыре подобных объекта, а с начала действия программы — 12. Манеж позволяет организовать тренировочный процесс в зимний период и заниматься в комфортных условиях круглый год.
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