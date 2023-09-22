В Актанышском районе появился крытый футбольный манеж

Фото: пресс-служба Минспорта РТ

В Актанышском районе Татарстана открылся футбольный манеж, построенный в рамках республиканской программы строительства универсальных спортплощадок и малозатратных спортивных сооружений при поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова. Об этом передает пресс-служба Минспорта РТ.

«От имени всех жителей района хочу выразить искреннюю благодарность Раису Республики Татарстан Рустаму Нургалиевичу за оказанную помощь в создании этого объекта. Это поистине большой подарок», — заявил на церемонии открытия глава района Ленар Зарипов и поблагодарил всех, кто участвовал в строительстве.

Всего в 2023-м в республике возведено четыре подобных объекта, а с начала действия программы — 12. Манеж позволяет организовать тренировочный процесс в зимний период и заниматься в комфортных условиях круглый год.