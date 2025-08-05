В Актанышском районе после капремонта открылись 7 ФАПов

Фото: Пресс-служба Минздрава РТ

В семи фельдшерско-акушерских пунктах (ФАП) Актанышского района Татарстана завершился капитальный ремонт. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

В селе Мрясево, деревнях Верхние Бугады, Старое Кадырметьево, Шабызово, Аккузово, Кузякино и Масады были выполнены работы по отделке стен, потолка, установлены новая сантехника, современные двери и окна, проведено освещение, заменена электропроводка и система отопления. Стоимость работ составила более 18 млн рублей.

Обновленные ФАПы обслуживают около 1200 человек, проживающих в этих и соседних населенных пунктах муниципалитета. Работы проводились по программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Как отмечал Раис Татарстана Рустам Минниханов, в республике ежегодно ремонтируют более 100 медучреждений, включая ФАПы и поликлиники. Обновление проводится в рамках республиканских программ и по нацпроекту.