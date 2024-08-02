В Актанышском районе по нацпроекту отремонтировали 1,4 км дороги к трассе М7

В Актанышском районе завершен ремонт участка дороги «Актаныш — Поисево» — Буляк, которая ведет к трассе М7. Его протяженность составляет 1,4 км, сообщает Миндортранс РТ.

Работы велись по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Изношенные слои полотна были удалены. Затем рабочие обновили дорожное покрытие, уложив в выравнивающий и верхний слои проезжей части мелкозернистую асфальтобетонную и щебеночно-мастичную смеси. После было проведено уплотнение дорожными вибрационными вальцевыми и пневмоколесными дорожными катками.

Работы на участке провел «Татавтодор».

Общая протяженность дороги составляет почти 20 километров. По ней местные жители 12 населенных пунктов добираются до административного центра района. Кроме того, выезд на дорогу «Актаныш — Поисево» ведет к федеральной трассе М7 «Волга».

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по указу Президента Владимира Путина.