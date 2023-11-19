Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Актанышском районе педагоги и школьники организовали благотворительную ярмарку для СВО
Жители Актанышского района Татарстана собирают очередную партию гуманитарного груза для земляков – участников СВО. Они приносят в волонтерский штаб все необходимое по просьбам военнослужащих.
Молодое поколение также приобщили к этому благому делу. В Поисевской средней школе в рамках «Осенней недели милосердия и доброты» педагоги и учащиеся организовали школьную ярмарку. На ярмарке ученики продавали различные поделки и выпечку, приготовленную вместе с родителями.
«Участие в благотворительности, в хороших начинаниях — это традиция нашего учебного заведения. На вырученные деньги с ярмарки купили лекарства для наших храбрых земляков, служащих в СВО, — подчеркнула заместитель директора школы по воспитательной работе Залина Вахитова. — Пусть посылки из малой Родины придадут тепла нашим бойцам, согреют в эти суровые дни и напомнят, что весь район ждёт их скорейшего возвращения домой».
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Материал подготовлен при участии Юлая Низаева.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»