В Актанышском районе педагоги и школьники организовали благотворительную ярмарку для СВО

Фото: Юлай Низаев

Жители Актанышского района Татарстана собирают очередную партию гуманитарного груза для земляков – участников СВО. Они приносят в волонтерский штаб все необходимое по просьбам военнослужащих.

Молодое поколение также приобщили к этому благому делу. В Поисевской средней школе в рамках «Осенней недели милосердия и доброты» педагоги и учащиеся организовали школьную ярмарку. На ярмарке ученики продавали различные поделки и выпечку, приготовленную вместе с родителями.

Фото: Юлай Низаев

«Участие в благотворительности, в хороших начинаниях — это традиция нашего учебного заведения. На вырученные деньги с ярмарки купили лекарства для наших храбрых земляков, служащих в СВО, — подчеркнула заместитель директора школы по воспитательной работе Залина Вахитова. — Пусть посылки из малой Родины придадут тепла нашим бойцам, согреют в эти суровые дни и напомнят, что весь район ждёт их скорейшего возвращения домой».

Фото: Юлай Низаев

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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