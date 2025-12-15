В Актанышском районе отметили волонтеров, помогающих участникам СВО

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

В Актанышском районе подвели итоги волонтерской деятельности по поддержке участников специальной военной операции за 2025 год. Самых активных добровольцев отметили благодарственными письмами и денежными премиями за неравнодушие, самоотверженный труд и вклад в общее дело.

Глава района Ленар Зарипов выразил признательность волонтерам, которые на протяжении всего года помогали военнослужащим и их семьям, занимались сбором и отправкой гуманитарной помощи, участвовали в благотворительных акциях и концертах.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

За активную гражданскую позицию и значительный вклад в развитие волонтерского движения награды получили руководитель объединения «Актанышское движение» Елена Арсланова, организатор плетения маскировочных сетей в селе Новое Алимово Гульчачак Фасикова, ветеран-педагог и волонтер из села Зубаирово Нурдида Хазипова, волонтер села Актаныш Айрат Нургалиев, руководитель движения «Молодая гвардия» Айдар Нуртдинов.

А также артисты группы благотворительных концертов «Мы вместе» – Сирина Юнусова, Айгуль Мирзанурова и Рустам Мусин.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

В руководстве района подчеркнули, что вклад волонтеров невозможно переоценить: их работа является важной поддержкой для бойцов, находящихся в зоне СВО, и служит примером настоящего патриотизма.

Волонтерское движение в Актанышском районе продолжает активно развиваться, объединяя людей разных возрастов и профессий вокруг общей цели – помощи защитникам Отечества.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.