В Актанышском районе открыли мемориальную доску ветерану Афганской войны

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

В деревне Верхнее Яхшеево Актанышского района Татарстана открыли мемориальную доску в память о ветеране войны в Афганистане Ильдаре Исламове. Памятный знак установили на доме, где он родился и вырос. На церемонию пришли родственники, друзья, односельчане, ветераны боевых действий и представители районной администрации.

Церемония началась с чтения аятов Корана. Память земляка молитвой почтил 101-летний участник Великой Отечественной войны Тафкиль Валиев, который живет в Верхнем Яхшееве.

Ильдар Исламов проходил военную службу в Афганистане с 1987 по 1989 год. После призыва он прошел подготовку в Термезе, а в феврале 1989 года находился там во время вывода советских войск. Домой военнослужащий вернулся в мае того же года.

Как рассказала его супруга Ляйсан Исламова, муж не любил вспоминать о войне и редко делился пережитым. Однако некоторые его рассказы о сбитом вертолете, погибших товарищах и тяжелых последствиях боев навсегда остались в памяти близких.

«Он ведь тогда был совсем молодым. Когда вернулся, был такой худой! О войне много не говорил, но некоторые события помню. Душа у него была очень чистая, сам он был удивительно широкой души человеком», – поделилась воспоминаниями вдова.

Супруги поженились в 1998 году и воспитали двоих детей. Их сын Ильгиз окончил Казанский энергетический университет, а дочь Гульназ учится в Казанском федеральном университете.

Инициатором установки мемориальной доски стал близкий друг и одноклассник ветерана Ильгиз Фахриев. Они десять лет учились вместе, сначала в Верхнеяхшеевской, а затем в Байсарской школе. По воспоминаниям Фахриева, Ильдар увлекался рыбалкой, хорошо играл в футбол и хоккей, всегда был готов прийти на помощь друзьям.

Идея увековечить память одноклассника появилась у Фахриева после его смерти. Заручившись поддержкой семьи, других ветеранов и общественной организации участников Афганской войны, он занялся организацией установки памятного знака.

На церемонии присутствовал глава Актанышского района РТ Ленар Зарипов, который сам является ветераном войны в Афганистане. Он выразил уверенность, что такие встречи помогают сохранять связь поколений и передавать молодежи память о земляках, прошедших через военные конфликты. Глава района также заявил о необходимости поддерживать участников специальной военной операции и их семьи.

О работе по сохранению памяти ветеранов рассказал руководитель районной общественной организации участников Афганской войны Илсур Гатин. По его словам, мемориальные доски в районе устанавливают с 2017 года, а памятный знак Ильдару Исламову стал уже 46-м. Этой работе предшествуют встречи с родственниками, изучение биографий и сбор архивных сведений.

Теперь памятный знак на доме в Верхнем Яхшееве будет напоминать жителям деревни об Ильдаре Исламове и его военной службе.

Материал подготовлен при участии Лейсан Газизовой.

Фотографии предоставлены Лейсан Газизовой.