В Актанышском районе на уроках технологии изготовили лапшу для военнослужащих

Фото: © Юлай Низаев

Ученицы 7-го класса Старокурмашевской школы Актанышского района изготовили лапшу для военнослужащих на уроках технологии под руководством своей учительницы Луизы Зариповой. К девочкам присоединился также и коллектив учебного заведения.

«Сегодня у каждого из нас есть возможность помочь полезным делом защитникам Отечества, находящимся в зоне специальной военной операции», — заявили ученицы.

Фото: © Юлай Низаев

Ученица 7-го класса Тансылу Юнусова добавила к посылке лапшу, нарезанную дома.

«Неравнодушные, отзывчивые жители района, коллективы учреждений и организаций, предприниматели, пенсионеры — всех объединяет желание помочь и поддержать наших солдат», — убеждены в коллективе школы.

Фото: © Юлай Низаев

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Буинском районе на уроках технологии начали изготавливать трости для бойцов СВО.

Специальная военная операция (СВО) началась 24 февраля 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться до достижения ее целей.

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