В Актанышском районе молодожены проголосовали в день свадьбы

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

На избирательном участке №630 в деревне Верхнее Яхшеево Актанышского района этот день стал памятным для молодой семьи.

Жители деревни Такмаково Юсуф и Фарида Ким в день своей свадьбы пришли на избирательный участок и проголосовали.

Для супругов участие в выборах стало одной из особенностей дня, когда они создали семью.

Голосование проходит с 18 по 20 сентября. Избирательные участки работают до 20:00 20 сентября.