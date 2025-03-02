В Актанышской школе открыли Стену памяти в честь бойцов СВО

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

В Актанышской школе №2 состоялось торжественное открытие Стены памяти, посвященной выпускникам школы –участникам специальной военной операции. На ней изображен 21 боец.

Эти люди когда-то сидели за школьными партами, а затем отправились в действующую армию. Не все вернулись домой – некоторые отдали свои жизни, исполняя воинский долг.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

На церемонию открытия Стены памяти пришли семьи погибших: родители, дети, бабушки и дедушки. Среди гостей были и сами участники спецоперации, которые поделились воспоминаниями о службе.

Директор школы Ильназ Шарипов заметил, что школа гордится своими выпускниками.

«Мы рассказываем ученикам об их подвигах, чтобы молодое поколение знало и помнило своих героев», – отметил он.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Заместитель руководителя исполнительного комитета Актанышского района по социальным вопросам Дильбар Анварова обратила внимание на значение патриотического воспитания.

«Открытие Стены памяти – это не просто мероприятие, это символ благодарности тем, кто защитил нашу страну», – подчеркнула она.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Особенно проникновенным, по мнению гостей, стало выступление Артура Фатхутдинова, выпускника школы и участника боевых действий. Он рассказал школьникам о военной службе и испытаниях, которые выпали на долю солдат.

«Важно помнить тех, кто отстоял наш мир. Их подвиг никогда не будет забыт», – сказал в свою очередь Шамиль Латыпов, отец погибшего бойца Ильгама.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой