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Происшествия
12 апреля 2022  20:27
Елена Саляхова

В Актанышский техникум фиктивно зачислили 44 студента

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В Актанышском технологическом техникуме фиктивно зачислили 44 студентов для получения субсидий на образовательные программы. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил главный советник отдела антикоррупционных проверок Управления Президента Татарстана по вопросам антикоррупционной политики Салават Рахимов.

«Это было сделано для выполнения контрольных цифр приема и для премирования за реализацию образовательных программ. По факту, дети числились только на бумаге, а техникум не посещали», – рассказал Рахимов.

Коррупционная схема действовала в техникуме с 2014 по 2019 год. За это время фиктивные студенты якобы даже сдавали дипломные работы и получали стипендии, добавил Рахимов.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

#антикоррупционная политика #коррупция #Уголовное дело
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