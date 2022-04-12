В Актанышский техникум фиктивно зачислили 44 студента

В Актанышском технологическом техникуме фиктивно зачислили 44 студентов для получения субсидий на образовательные программы. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил главный советник отдела антикоррупционных проверок Управления Президента Татарстана по вопросам антикоррупционной политики Салават Рахимов.

«Это было сделано для выполнения контрольных цифр приема и для премирования за реализацию образовательных программ. По факту, дети числились только на бумаге, а техникум не посещали», – рассказал Рахимов.

Коррупционная схема действовала в техникуме с 2014 по 2019 год. За это время фиктивные студенты якобы даже сдавали дипломные работы и получали стипендии, добавил Рахимов.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.