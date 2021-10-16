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Ру Тат
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16 октября 2021  16:01
Эльза Кузнецова

В Актаныше выборы Президента Узбекистана прошли во Дворце культуры им. Альфии Авзаловой

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В Актаныше выборы Президента Узбекистана прошли во Дворце культуры им. Альфии Авзаловой
Фото: пресс-служба Актанышского муниципального района

За Президента своей республики предварительно проголосовали 53 жителя Актанышского района и семь граждан Узбекистана из Муслюмовского района. Избирательный участок расположен в районном Дворце культуры имени Альфии Авзаловой. Об этом сообщает «Актаныш-информ».

Избирательный участок открылся в 8.00. С этого времени узбеки активно выполняли свой гражданский долг. 
«Это делается для создания более комфортных условий для граждан Узбекистана, а также для охвата большего числа избирателей», — рассказал генеральный консул Узбекистана в Казани Фариддин Насриев. 

«В Актанышском районе мы создали все условия для предварительного голосования узбеков, ждем, когда они проголосуют», — высказала свое мнение заместитель председателя районного Совета Райхан Галимзянова.

Граждане Узбекистана изберут Президента своей республики 24 октября, голосование пройдет во всех шести генеральных консульствах России. С 14 октября началось предварительное голосование, оно продлится до 20 октября.

#выборы президента
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