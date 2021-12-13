В Актаныше рабочие разбрасывали песок, сидя в ковше погрузчика, прокуратура завела дело

Как установила прокуратура Актанышского района, 30 ноября двое рабочих, сидя в ковше погрузчика МУП «Коммунсервис», на ходу разбрасывали песок на одной из улиц Актаныша.

Согласно правилам по охране труда, при погрузочно-разгрузочных работах запрещено находиться в ковше погрузчика. По итогам проверки надзорное ведомство возбудило на и.о. директора МУП «Коммунсервис» административное дело за нарушение требований охраны труда.

Материалы проверки напраивли в Госинспекцию труда в РТ для рассмотрения по существу. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.