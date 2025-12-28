В Актаныше провели новогоднее мероприятие для детей участников СВО

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

В районном доме культуры имени Альфии Авзаловой в Актаныше прошло новогоднее мероприятие для детей участников специальной военной операции.

С наступающим Новым годом ребят поздравили глава Актанышского района Ленар Зарипов и депутат Государственной Думы Альфия Когогина. Они отметили значимость службы отцов и пожелали детям благополучия и исполнения желаний.

«Вы можете гордиться своими отцами – нашими героями, – обратились они к детям. – Пусть наступающий год будет для вас счастливым, наполненным улыбками и радостью. Пусть исполнятся все ваши самые заветные мечты!».

Для участников праздника было организовано театрализованное представление с участием Деда Мороза, Снегурочки и сказочных персонажей, а также игровые и конкурсные программы.

Не забыли в этот день и о мамах и женах бойцов, которые пришли на праздник вместе со своими детьми и внуками. В их адрес прозвучали особые слова благодарности – за стойкость, терпение и поддержку своих мужей и отцов.

В завершение мероприятия детям вручили новогодние подарки от имени Раиса Татарстана Рустама Минниханова и депутата Альфии Когогиной.

В своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов отметил, что основная задача для всех органов власти сегодня – обеспечить надежный тыл бойцам, защищающим суверенитет нашей страны на передовой.