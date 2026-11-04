В Актаныше прошел благотворительный концерт в поддержку бойцов СВО

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

В молодежном центре «Яшьлек» Актаныша организовали благотворительный концерт, приуроченный ко Дню народного единства. Все собранные средства направят на помощь землякам, участвующим в специальной военной операции. Организаторами выступили волонтеры объединения «Без бергә» («Мы вместе»).

На сцене выступили известные исполнители Актанышского района, молодые артисты из соседнего Муслюмова, а также приехавшие из Казани местные уроженцы – Ильсур и Гульназ Шарипжановы. К концертной программе присоединились работники культуры, самодеятельные коллективы и школьники.

Волонтеры «Без бергә» организуют такие мероприятия с 2022 года. За это время благотворительные концерты проводились не только в самом Актаныше, но и в сельских поселениях и соседних районах. Вырученные деньги направляют на выполнение заявок военнослужащих.

Как рассказала руководитель фонда «Без бергә» Лилия Гикрамина, благодаря пожертвованиям зрителей волонтерам удалось приобрести для бойцов снаряжение, автомобили, мотоциклы, продукты питания и другие необходимые вещи. Помощь собирают с учетом потребностей, заявленных военными.

На этот раз концерт привлек особенно много зрителей. Ведущий Рустам Мусин даже пошутил, что раньше такие полные залы собирались разве что на показах индийского кино.

Поздравить жителей с Днем народного единства пришел и заместитель главы Актанышского района Фарит Загертдинов. Он поблагодарил артистов за выступления, а зрителей – за активное участие в благотворительной акции.

При входе в зрительный зал установили специальный ящик для пожертвований, куда гости концерта опускали посильные суммы. Все собранные деньги волонтеры направят на дальнейшую помощь участникам спецоперации.

Материал подготовлен при участии Лейсан Газизовой.

Фотографии предоставлены Лейсан Газизовой.