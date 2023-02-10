В Актаныше открылось новое здание «Актаныш-информа» – филиала «Татмедиа»

Фото: © Расих Фасхутдинов / «Татар-информ»

В селе Актаныш – районном центре Актанышского района после капитального ремонта открылось здание филиала АО «Татмедиа» – «Актаныш-информ», который теперь будет работать под вывеской «”Актаныш таңнары” матбугат үзәге» («Центр печати “Актаныш таңнары”»).

«Актаныш-информ» объединяет четыре средства массовой информации – радио, телевидение, сайт и газету.

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

В здании 1973 года постройки капитальный ремонт проводился впервые. На торжественном открытии глава Актанышского района Ленар Зарипов поблагодарил руководство республики за помощь в обновлении здания. «Газета, телевидение, средства массовой информации – основное связующее звено между государством и народом. Нашим работникам прессы я пожелаю, чтобы и в будущем они предоставляли населению достоверную информацию, были в тесной связи с населением, чтобы их работа нравилась людям. От всех нас большое спасибо Раису Республики Татарстан Рустаму Нургалиевичу Минниханову за помощь в ремонте здания филиала», – сказал глава района.

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Жителей Актаныша поздравил заместитель председателя Государственного совета Татарстана Марат Ахметов. Он подарил филиалу лазерный принтер. «В современном мире без средств массовой информации никак. Каждому из нас необходимо получать честную, достоверную информацию. Я уверен, что и в будущем сотрудники, работающие в этом здании, будут радовать республику сообщениями о благополучной, интересной жизни в районе. Всем вам желаю успехов», – сказал Марат Ахметов.

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Депутат Государственной думы РФ Альфия Когогина вручила коллективу «Актаныш-информа» благодарственное письмо Госдумы. «Поздравляю жителей Актанышского района с новосельем. У татарстанских СМИ есть давняя добрая история. Актаныш тоже золотыми буквами вписал свое имя в эту историю. В Актаныше работают профессиональные, неравнодушные к творчеству люди. Газете «Актаныш таңнары» исполнилось 90 лет. Очень красивый и уместный подарок к празднику», – сказала Альфия Когогина.

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев обратился к журналистам из разных районов, участвующим в торжественном мероприятии. «Недавно в Сабах открыли новое здание, теперь в Актаныше. Вы тоже, приехав домой, скажите вашим руководителям», – сказал он.

«По республике идет большое позитивное движение. Всех поздравляю. Пусть это здание станет культурным центром района. Чтобы сюда приходили люди, тянулась молодежь, чтобы мы работали вместе», – пожелал Айдар Салимгараев.

