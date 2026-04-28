В Актаныше открыли мемориальную доску в память об участнике СВО

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

В селе Актаныш открыли мемориальную доску в память о Ленаре Шангарееве, героически погибшем в ходе специальной военной операции.

Памятная табличка установлена на доме, где жил военнослужащий. В церемонии приняли участие глава района Ленар Зарипов, ветераны Афганской и Чеченской войн, а также участники специальной военной операции. Инициаторами и организаторами мероприятия выступили ветераны боевых действий на Северном Кавказе.

Указом за проявленный героизм Ленар Шангареев посмертно награжден орденом Мужества. В ходе церемонии награду передали его детям.

«Увековечить память ребят, не забывать их – наш священный долг», – отметил глава района.

На открытии присутствовали родные, близкие и жители села.