В Актаныше открыли мемориальную доску участнику СВО Ильнару Талипову
В Актаныше состоялось открытие мемориальной доски в память о земляке Ильнаре Талипове, погибшем при выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. В памятном мероприятии принял участие глава Актанышского района Ленар Зарипов.
Ильнар Талипов родился 25 января 1988 года в селе Актаныш. После окончания школы в 2003 году получил профессию каменщика в строительном колледже Набережных Челнов. В 2007 году проходил срочную военную службу в Вооруженных силах России.
29 сентября 2022 года Ильнар Талипов был призван в рамках частичной мобилизации и отправился в зону специальной военной операции. 21 декабря 2023 года он погиб после тяжелого ранения, полученного при выполнении воинских обязанностей.
На церемонии открытия мемориальной доски Ленар Зарипов отметил важность сохранения памяти о погибших защитниках. Он также выразил благодарность ветеранам боевых действий, которые участвуют в увековечении имен земляков.
Глава района подчеркнул, что сохранение памяти о погибших участниках специальной военной операции и передача ее будущим поколениям – общий долг общества.
Материал подготовлен при участии Лейсан Газизовой.