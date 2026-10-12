В Актаныше открыли мемориальную доску участнику СВО Ильнару Талипову

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

В Актаныше состоялось открытие мемориальной доски в память о земляке Ильнаре Талипове, погибшем при выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. В памятном мероприятии принял участие глава Актанышского района Ленар Зарипов.

Ильнар Талипов родился 25 января 1988 года в селе Актаныш. После окончания школы в 2003 году получил профессию каменщика в строительном колледже Набережных Челнов. В 2007 году проходил срочную военную службу в Вооруженных силах России.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

29 сентября 2022 года Ильнар Талипов был призван в рамках частичной мобилизации и отправился в зону специальной военной операции. 21 декабря 2023 года он погиб после тяжелого ранения, полученного при выполнении воинских обязанностей.

На церемонии открытия мемориальной доски Ленар Зарипов отметил важность сохранения памяти о погибших защитниках. Он также выразил благодарность ветеранам боевых действий, которые участвуют в увековечении имен земляков.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Глава района подчеркнул, что сохранение памяти о погибших участниках специальной военной операции и передача ее будущим поколениям – общий долг общества.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой