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Происшествия 15 июня 2023 08:07

В Актаныше мужчина погиб на пожаре в частном доме

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Ночью в селе Актаныш загорелся частный кирпичный дом на улице Джалиля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

На момент прибытия огнеборцев площадь горения составляла 72 квадратных метра.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

После ликвидации пожара во время разборки сгоревших конструкций обнаружили тело погибшего мужчины.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Предварительная причина пожара – неосторожность при курении.

#актанышский район
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