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В Актаныше мужчина погиб на пожаре в частном доме
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Ночью в селе Актаныш загорелся частный кирпичный дом на улице Джалиля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
На момент прибытия огнеборцев площадь горения составляла 72 квадратных метра.
После ликвидации пожара во время разборки сгоревших конструкций обнаружили тело погибшего мужчины.
Предварительная причина пожара – неосторожность при курении.
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