В Актаныше мужчина погиб на пожаре в частном доме

Ночью в селе Актаныш загорелся частный кирпичный дом на улице Джалиля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

На момент прибытия огнеборцев площадь горения составляла 72 квадратных метра.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

После ликвидации пожара во время разборки сгоревших конструкций обнаружили тело погибшего мужчины.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Предварительная причина пожара – неосторожность при курении.