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В Аксубаевском районе за 352 млн рублей отремонтируют дорогу
В Аксубаевском районе Татарстана запланированы работы по реконструкции дороги «Аксубаево — Федоровка» — Новая Баланда — Новое Мокшино. Ремонт трассы обойдется бюджету Татарстана в более чем 352 млн рублей, следует из тендера на портале госзакупок.
Подрядчик должен провести работы в срок до 21 ноября. Ему предстоит организовать подготовительные, земляные и пусконаладочные работы, устройство наружных сетей газоснабжения, дорожной одежды, электроосвещения и искусственных сооружений.
Заказчиком выступает Главтатдортранс.
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