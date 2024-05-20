В Аксубаевском районе за 352 млн рублей отремонтируют дорогу

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В Аксубаевском районе Татарстана запланированы работы по реконструкции дороги «Аксубаево — Федоровка» — Новая Баланда — Новое Мокшино. Ремонт трассы обойдется бюджету Татарстана в более чем 352 млн рублей, следует из тендера на портале госзакупок.

Подрядчик должен провести работы в срок до 21 ноября. Ему предстоит организовать подготовительные, земляные и пусконаладочные работы, устройство наружных сетей газоснабжения, дорожной одежды, электроосвещения и искусственных сооружений.

Заказчиком выступает Главтатдортранс.