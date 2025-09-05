В Аксубаевском районе внеурочные часы педагогов приравняли к урочной оплате

Исполнительный комитет Аксубаевского муниципального района принял постановление об оплате труда педагогических работников, осуществляющих образовательную деятельность в 1-х классах. Документ опубликован на официальном портале правовой информации Татарстана.

Согласно документу, один час, выделенный на внеурочную деятельность по предметам ИЗО и музыка, теперь тарифицируется аналогично одному часу урочной деятельности.

Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя руководителя Исполнительного комитета Аксубаевского муниципального района по социальным вопросам Алексея Тимирясова.