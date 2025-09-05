news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 5 сентября 2025 18:41

В Аксубаевском районе внеурочные часы педагогов приравняли к урочной оплате

Читайте нас в
Телеграм

Исполнительный комитет Аксубаевского муниципального района принял постановление об оплате труда педагогических работников, осуществляющих образовательную деятельность в 1-х классах. Документ опубликован на официальном портале правовой информации Татарстана.

Согласно документу, один час, выделенный на внеурочную деятельность по предметам ИЗО и музыка, теперь тарифицируется аналогично одному часу урочной деятельности.

Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя руководителя Исполнительного комитета Аксубаевского муниципального района по социальным вопросам Алексея Тимирясова.

#зарплата учителей #Аксубаевский район РТ
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Повод вспомнить славный путь»: Военный комиссариат РТ отметил 105-летие

«Повод вспомнить славный путь»: Военный комиссариат РТ отметил 105-летие

4 сентября 2025
Рустам Минниханов: «Обновление транспорта – приоритет для качества жизни татарстанцев»

Рустам Минниханов: «Обновление транспорта – приоритет для качества жизни татарстанцев»

4 сентября 2025