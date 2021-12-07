В Аксубаевском районе Татарстана открылась роботизированная животноводческая ферма. Новый объект во время рабочей поездки в муниципалитет посетил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«Сегодня мы посетили несколько объектов в районе, открыли первую роботизированную ферму на 140 голов. В Аксубаевском районе проводится огромная работа по развитию сельского хозяйства. И у муниципалитета есть большой потенциал для дальнейшего планомерного роста», – сказал Зяббаров.

Руководитель крестьянско-фермерского хозяйства Ильяс Сулейманов открыл роботизированную ферму на средства гранта, который получил летом этого года, в размере 20 млн рублей. Собственные средства составили 30 млн рублей. Строительство фермы длилось около года.

В сельскохозяйственной отрасли Аксубаевского района трудятся более 1,4 тыс. человек. За девять месяцев этого года предприятия произвели сельхозпродукцию почти на 26 млрд рублей. В районе собрали 79 тыс. тонн зерна при средней урожайности 18,5 ц/га.

«Мы полностью обеспечены кормами на предстоящую зимовку. Теперь наша задача – прирост валовой продукции на 120%. Основным фактором роста является увеличение площадей высокомаржинальных культур», – заявил глава района Камиль Гилманов.