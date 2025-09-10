В Аксубаевском районе создадут штаб поддержки участников СВО

В Аксубаевском районе будет создан штаб межведомственного взаимодействия для оперативной и системной поддержки всех категорий участников СВО. Об этом в своем телеграм-канале сообщил депутат Госдумы Айдар Метшин.

Решение принято на встрече с участниками и ветеранами СВО, а также их семьями. Стороны обсудили актуальные вопросы адаптации демобилизованных бойцов, в том числе оказание медицинской помощи: некоторым требуется повторная операция и дальнейшая реабилитация. Матери бойцов интересовались возможностью предоставления жилья для своих сыновей, которые сейчас находятся на СВО.

«Вновь мы видим, что вопросы адаптации в мирной жизни находятся во главе угла: это жилье, реабилитация и лечение, а также трудоустройство», – отметил Метшин.

Для системного подхода к решению таких вопросов в Нижнекамске уже создан Координационный центр «Победа. Возвращение героев». Его работа позволит индивидуально подходить к каждой проблеме участников СВО.