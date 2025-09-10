news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
СВО 10 сентября 2025 10:38

В Аксубаевском районе создадут штаб поддержки участников СВО

Читайте нас в
Телеграм
В Аксубаевском районе создадут штаб поддержки участников СВО

В Аксубаевском районе будет создан штаб межведомственного взаимодействия для оперативной и системной поддержки всех категорий участников СВО. Об этом в своем телеграм-канале сообщил депутат Госдумы Айдар Метшин.

Решение принято на встрече с участниками и ветеранами СВО, а также их семьями. Стороны обсудили актуальные вопросы адаптации демобилизованных бойцов, в том числе оказание медицинской помощи: некоторым требуется повторная операция и дальнейшая реабилитация. Матери бойцов интересовались возможностью предоставления жилья для своих сыновей, которые сейчас находятся на СВО.

«Вновь мы видим, что вопросы адаптации в мирной жизни находятся во главе угла: это жилье, реабилитация и лечение, а также трудоустройство», – отметил Метшин.

Для системного подхода к решению таких вопросов в Нижнекамске уже создан Координационный центр «Победа. Возвращение героев». Его работа позволит индивидуально подходить к каждой проблеме участников СВО.

Фото: телеграм-канал Айдара Метшина.

#СВО
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Ларионова: Минниханов поручил создать лучший в России центр по реабилитации ветеранов СВО

Ларионова: Минниханов поручил создать лучший в России центр по реабилитации ветеранов СВО

9 сентября 2025
Пять участков для голосования на выборах Раиса Татарстана появятся в зоне СВО

Пять участков для голосования на выборах Раиса Татарстана появятся в зоне СВО

9 сентября 2025