600 ФАПов за 10 лет: еще одно медучреждение появилось в Аксубаевском районе Татарстана

В деревне Щербень Аксубаевского района Татарстана открылся модульный фельдшерско-акушерский пункт. В нем предусмотрено все необходимое: кабинет фельдшера, помещения для приема женщин, детей, отдельная хозкомната и санузел. Медучреждение оснащено всем необходимым оборудованием и даже современным электрокардиографом с возможностью передачи данных обследования в центральную районную больницу или сразу в Казань, пишет газета «Сельская новь».

Открытие прошло при участии замминистра здравоохранения Республики Татарстан Владислава Виниченко и главы района Камиля Гилманова. Строительство нового учреждения здравоохранения стало настоящим подарком не только для жителей села, но и района, отметили они.

По словам Виниченко, с начала действия программы «Строительство ФАПов, капитальный ремонт объектов здравоохранения» каждый год в республике строится 45 ФАПов. Всего же за 10 лет в Татарстане обновили 600 ФАПов, на сегодняшний день их более 1,7 тысячи.

«Новый модульный ФАП позволит повысить доступность и качество оказания первичной помощи сельским жителям, улучшить условия труда медицинских работников, — отметил представитель Минздрава.

С двойным праздником — Днем республики и открытием нового ФАПа поздравил жителей деревни и глава района Камиль Гилманов. «В Щербени на сегодняшний день есть и школа, и отремонтированный клуб, и мечеть. И, несомненно, открытый сегодня ФАП очень нужен сельчанам. Мы сохранили и строим социальные объекты, но селу очень нужна рождаемость», — сказал руководитель района.

Красную ленту на входе в новое здание перерезала сельский фельдшер Рамзия Хисматуллина, которая 36 лет лечит жителей деревни. Сегодня здесь живут 320 жителей, и фельдшерский пункт им крайне необходим, ведь до райцентра 22 километра. «Очень рада, что буду работать в таких условиях, — поделилась фельдшер нового ФАПа. — Это стимул трудиться еще лучше!».

Национальные проекты реализуются с 2019 года на основании «майских» указов Президента России Владимира Путина.