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Происшествия 16 июля 2025 15:45

В Аксубаевском районе РТ спасатели нашли тело утонувшего мужчины

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В Аксубаевском районе РТ спасатели нашли тело 49-летнего мужчины, пропавшего накануне во время купания.

По данным ГУ МЧС России по РТ, инцидент произошел на реке Малая Сульча вблизи села Ибрайкино. Тело утонувшего мужчины извлекли с трехметровой глубины в 10 метрах от берега. Скорее всего, мужчину охватили судороги, и он не смог выбраться из воды, предположили в пресс-службе ведомства.

Отмечается также, что место не оборудовано для купания. В Аксубаевском районе в этом году это первое трагическое происшествие на воде.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

#утонул мужчина #Аксубаевский район
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