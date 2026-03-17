Происшествия 17 марта 2026 13:16

В Аксубаевском районе РТ при тушении пожара обнаружили тело мужчины

На пожаре в деревне Новая Александровка Аксубаевского района РТ погиб 44-летний мужчина.

Как сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, тело мужчины нашли во время тушения частного бревенчатого дома. Отмечается, что здание было не жилым – к нему не подводились ни газ, ни электричество. Предварительно, причиной возгорания стала неосторожность при курении.

В ведомстве напоминают жителям РТ, что курить стоит лишь в местах, оборудованных пепельницей, а уходя из помещения необходимо обязательно убедиться, что сигарета потушена. Кроме того, не стоит использовать неисправное электрооборудование и оставлять электроприборы без присмотра.

Синоптик Гоголь рассказал, когда в Татарстане сойдет снег

16 марта 2026
Послу Шри-Ланки представили экономический потенциал Татарстана в Полпредстве РТ в РФ

16 марта 2026
