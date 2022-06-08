В Аксубаевском районе по нацпроекту отремонтируют участок региональной дороги длиной 2 км

В Татарстане по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» отремонтируют участок протяженностью 2 километра региональной автодороги Чистополь – Аксубаево – Нурлат, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«На объекте завершены работы по укладке выравнивающего слоя из черного щебня и асфальтобетонной смеси, верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона на площади 14 662 кв. метра. Дорожники начали укрепление обочин асфальтогранулятом», – отметили в министерстве.

Работы проводятся на участке автомобильной дороги с 48+480 по 50+480 километр в Аксубаевском районе республики.

Национальные проекты реализуются с 2019 года на основании «майских» указов Президента России Владимира Путина.