В Аксубаевском районе планируют ввести выплаты для молодых работников спорта

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Аксубаевском районе Республики Татарстан планируют установить денежные выплаты для молодых специалистов, работающих в муниципальных физкультурных и спортивных организациях, занимающихся подготовкой спортивного резерва района.

Соответствующий проект постановления исполнительного комитета муниципального района в настоящее время проходит антикоррупционную экспертизу.

Документ предусматривает ежемесячную стимулирующую надбавку в размере 2 510 рублей и единовременную выплату на хозяйственное обустройство в 100 000 рублей.

Ежемесячная надбавка выплачивается пропорционально отработанному времени в течение первых трех лет работы, при условии непрерывной службы, а единовременная выплата предоставляется при обязательстве отработать два года по основному месту работы.