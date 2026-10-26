В Аксубаевском районе открыли дорогу «Чистополь – Нурлат» после ремонта

В Аксубаевском районе Татарстана после реконструкции ввели в эксплуатацию участок автодороги «Чистополь – Аксубаево – Нурлат», Старое Мокшино – Малое Сунчелеево. Работы на отрезке протяжённостью 5,3 километра велись по народной программе партии и нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщает официальный портал «Единой России»..

Обновление дорожно-транспортной инфраструктуры – один из приоритетов народной программы «Единой России». В ходе её реализации в Татарстане ежегодно ремонтируют автодороги, возводят новые мосты, реконструируют вокзалы.

Реконструкция стартовала весной. Специалисты обследовали дорогу, расчистили территорию, выровняли земляное полотно и укрепили проблемные зоны. Обустроили систему водоотведения: обновили кюветы и трубы, чтобы вода не размывала покрытие, уложили песчаную подушку и щебень. Покрытие автодороги – многослойное асфальтобетонное: нижний несущий слой и износостойкий верхний – для надёжности и долгого срока службы. Инфраструктуру также обновили: установили дорожные знаки, нанесли разметку, смонтировали ограждения.

Реконструкция позволила привести дорогу в нормативное состояние, повысить несущую и пропускную способность, а также уровень безопасности движения. Движение по ней уже открыто.

Председатель Комитета Госдумы по контролю Олег Морозов, комментируя завершение работ, отметил, что дорога связывает три территории его избирательного округа:

«Дорога «Чистополь – Аксубаево – Нурлат» связывает три района, которые все входят в мой избирательный округ. Я регулярно бываю в этих местах и знаю, насколько этот участок важен для местных жителей: это прямая дорога к районному центру, к врачам, школам и работе. Реконструкция участка Старое Мокшино – Малое Сунчелеево протяжённостью 5,3 км проведена в рамках народной программы «Единой России» и нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Здесь не просто уложили новый асфальт – обустроили водоотведение, установили знаки, разметку и ограждения. Важно, что движение уже открыто, а значит, жители трёх районов почувствуют результат уже сейчас. Работу по приведению всей дороги между Чистополем, Аксубаевом и Нурлатом в нормативное состояние будем продолжать», – отметил Олег Морозов.