В Аксубаевском районе открылась выставка, посвященная журналисту Радику Сабирову

Фото: © Ляйсан Низамова / «Татар-информ»

Сегодня в музее села Новое Узеево Аксубаевского района Татарстана открылась выставка, посвященная местному уроженцу – скончавшемуся в этом году журналисту Радику Сабирову. В сельском Доме культуры собрались родители, родственники, близкие, односельчане, коллеги и друзья покойного.

«В нашем селе чтили память писателя Газиза Кашапова (местный уроженец, годы жизни – 1942–1991 – прим. Т-и). Теперь ушел из жизни и наш Радик. Был ли когда-либо человек, который так сильно любил свою родину, своих родных и свой народ в целом? Мы обязаны в первую очередь сохранить память о нем на его родине. Сегодняшние события – это начало этого процесса», – сказал глава сельского поселения Ильсур Махмутов, приветствуя гостей.

Фото: © Ляйсан Низамова / «Татар-информ»

«Радик незаменим. Он был незаменимым человеком. Он был писателем, остроумным журналистом, прогрессивно мыслящим человеком, одним из первых людей, поднявших татарскую прессу в интернете на новый уровень. У него были две счастливых составляющих в жизни: дочери и работа. Он работал не ради имени, а стремясь внести свой вклад в развитие страны», – заметил генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков.

На выставке, посвященной журналисту, главному редактору газеты «Шәһри Казан», представлены его бумаги, личные вещи и фотографии. Его дневник за один из классов начальной школы (с одними пятерками) и записная книжка хранят память о нем.

Фото: © Ляйсан Низамова / «Татар-информ»

Все собравшиеся почтить память журналиста и литератора поделились воспоминаниями о нем и передали в дар музею связанные с Радиком Сабировым вещи.

Главный редактор газеты «Шәһри Казан» скончался в самом начале лета. Подробнее об этом видном деятеле татарской журналистики можно прочитать в материале «Татар-иформа».

Ляйсан Низамова