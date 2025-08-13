news_header_top
Общество 13 августа 2025 17:12

В Аксубаевском районе обнаружили несанкционированную свалку бытовых отходов

Фото: пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РТ

На восточной окраине села Новое Ибрайкино в Аксубаевском районе обнаружили несанкционированную свалку несортированных бытовых отходов. Ее обнаружили в ходе мониторинга территории инспекторами Волжско-Камского управления. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Площадь загрязненной территории превышает 2300 квадратных метров. Информация о нарушении направлена в Татарскую природоохранную межрайонную прокуратуру для принятия мер реагирования.

Согласно действующему законодательству, за подобное правонарушение предусмотрено наложение штрафа: на жителей – от 2 до 3 тысяч рублей, на должностных лиц – от 10 до 30 тысяч рублей.

#несанкционированные свалки #Минэкологии РТ
