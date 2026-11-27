В поселке Аксубаево состоялась торжественная церемония открытия Дома культуры и отдела ЗАГСа после капитального ремонта. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе Управления ЗАГСа Кабмина РТ.

Фото: © Пресс-служба ЗАГСа Кабинета министров РТ

«В церемонии открытия приняли участие глава Аксубаевского района Алмаз Мингулов, начальник Управления ЗАГС Кабинета Министров Республики Татарстан, региональный координатор ФПП «Крепкая семья» Эльвира Ахметова, депутаты Госсовета Республики Татарстан Ринат Фазылов и Шамил Ягудин», – рассказали в пресс-службе.

В ходе ремонта заменены инженерные сети, проведена перепланировка помещений, сделана отделка зала бракосочетаний, заменены окна и двери, освещение, мебель и оборудование. Особое внимание уделили залу торжественной регистрации – пространство стало еще светлее, торжественнее.

В обновленном отделе ЗАГСа Аксубаевского района в этот день зарегистрировала свой брак молодая пара – Дамир и Ралия Ганибаевы. Дамир работает в сфере торговли. Ралия – повар-кондитер, технолог общественного питания. Молодые вернулись из города в родной район, чтобы создать семью.

Фото: © Пресс-служба ЗАГСа Кабинета министров РТ

Открытие Дома культуры и отдела ЗАГСа в районном центре – часть большой работы по обновлению социальной инфраструктуры Аксубаевского района.

«Мы будем и в дальнейшем улучшать жизнь для жителей района, – отметил глава района Алмаз Мингулов, – и главное то, с каким чувством люди будут переступать порог этого дома. Пусть в этих стенах звучат счастливые слова: «Поздравляем», «Согласен», «Люблю».

Эльвира Ахметова отметила, что Татарстан – территория счастливых семей, где бережно хранят и чтут традиции, семейные ценности, обычаи, культуру, историю.

«Руководством республики во главе с Раисом РТ Рустамом Миннихановым уделяется особое внимание заботе о семьях, поддержке семей, материнства, отцовства, детства. В Татарстане предоставляются 65 мер социальной поддержки для семей. Строятся детские сады, школы, спортивные комплексы, поликлиники. Реализуются жилищные программы. В республике проживают более 59 тысяч многодетных семей, и за последние 10 лет их количество возросло в 2 раза. Большая работа по поддержке семей, заботе о них проводится в Аксубаевском районе. Много мероприятий семейной направленности проводится отделом ЗАГС района», – сказала она.

Во время торжества Эльвира Ахметова вручила благодарственные письма главе района Алмазу Мингулову и коллективу отдела ЗАГСа за сохранение семейных ценностей.

Также прошел День труженика, профессионалов, созидателей. В ходе этого мероприятия были награждены труженики из разных отраслей – механизаторам, комбайнерам, нефтяникам и рабочим разных профессий были вручены награды.