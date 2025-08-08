В Аксубаево планируют восстановить молочный завод за 3 млрд рублей

Презентация: АИР РТ

Аксубаевский район сохраняет сельскохозяйственную специализацию, и ключевым направлением развития здесь может стать переработка молока. Об этом сообщил руководитель исполкома района Алмаз Мингулов на «Муниципальном часе» в АИР РТ.

Одним из крупнейших проектов в этой сфере может станет модернизация Аксубаевского молочного завода, деятельность которого была приостановлена в 2022 году. Сейчас за восстановление предприятия взялась компания «Вамин Татарстан».

Проект предусматривает создание современного производства мягких сыров моцарелльной группы мощностью 600 тонн в сутки. Инвестиции будут распределены поэтапно: 2 млрд рублей – на запуск сырного производства, еще 1 млрд рублей – на строительство линии по переработке молочной сыворотки.

«Проведены встречи с учредителем «Вамина Татарстан» Минтимером Мингазовым, достигнута договоренность о разработке концепции модернизации. Проект на стадии проработки, но он крайне важен для экономики района», – отметил Мингулов.

По мнению главы Агентства инвестиционного развития РТ Талии Минуллиной, именно переработка способна дать мощный импульс развитию территории.

«В районе много молока. Ниша по маслу уже занята, а по сыру – свободна. Это отличная возможность», – подчеркнула она.

На фоне крупных инвестиций в агросектор – таких как 1,2 млрд рублей от холдинга «Чистополье» и 630 млн от ООО «Волга-Селект» – проект по восстановлению молочного завода может стать ключевой точкой роста для всего муниципалитета.