В Аксубаево молодожены пришли на избирательный участок прямо из ЗАГСа

Молодожены Артем Анорьев и Лейла Сулейманова из Аксубаевского района приняли участие в голосовании на выборах Президента России сразу после регистрации брака. ЗАГС и избирательный участок находились в одном здании, сообщает газета «Сельская новь».

В церемонии принял участие глава района Камиль Гилманов.

«Этот день вам запомнится на всю жизнь, он связан с главным событием в истории страны — выборами Президента Российской Федерации. Желаем вам идти рука об руку долгие годы, в любви, уважая своих родителей и конечно, воспитывая в лучших традициях своих будущих детей, граждан нашей страны — единой России», — обратился он к молодым людям.

После участия в голосовании пара приняла участие в конкурсе, приуроченном к Году семьи, #ТатарстанАлга #ВсейСемьейНаВыборы.

15 марта в Татарстане начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, также открылись 45 временных избирательных участков в больницах, санаториях, в СИЗО, на вокзале и в аэропорту.

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Они могут проголосовать с 8 до 20 часов 15, 16 и 17 марта.Проведение выборов обеспечивают 22 тысячи членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).