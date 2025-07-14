В Аксубаево ликвидировали несанкционированную свалку отходов полиэтилена

Фото: пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РТ

Инспекторы Волжско-Камского управления Минэкологии Татарстана во время проверки обнаружили незаконную свалку в пгт Аксубаево. Об этом сообщает пресс-служба профильного ведомства.

На участке около 300 квадратных метров лежали груды использованной полиэтиленовой упаковки и тары.

Исполкому Аксубаево направили предупреждение о нарушении природоохранных требований. После этого свалку убрали.

Утилизация отходов соответствует целям национального проекта «Экологическое благополучие».