В Аксубаево ликвидировали несанкционированную свалку отходов полиэтилена
Инспекторы Волжско-Камского управления Минэкологии Татарстана во время проверки обнаружили незаконную свалку в пгт Аксубаево. Об этом сообщает пресс-служба профильного ведомства.
На участке около 300 квадратных метров лежали груды использованной полиэтиленовой упаковки и тары.
Исполкому Аксубаево направили предупреждение о нарушении природоохранных требований. После этого свалку убрали.
Утилизация отходов соответствует целям национального проекта «Экологическое благополучие».