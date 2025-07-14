news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 14 июля 2025 17:45

В Аксубаево ликвидировали несанкционированную свалку отходов полиэтилена

Читайте нас в
Телеграм
В Аксубаево ликвидировали несанкционированную свалку отходов полиэтилена
Фото: пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РТ

Инспекторы Волжско-Камского управления Минэкологии Татарстана во время проверки обнаружили незаконную свалку в пгт Аксубаево. Об этом сообщает пресс-служба профильного ведомства.

На участке около 300 квадратных метров лежали груды использованной полиэтиленовой упаковки и тары.

Исполкому Аксубаево направили предупреждение о нарушении природоохранных требований. После этого свалку убрали.

Утилизация отходов соответствует целям национального проекта «Экологическое благополучие».

#несанкционированная свалка #министерство экологии и природных ресурсов РТ #национальные проекты
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Режим беспилотной опасности объявили в Татарстане

Режим беспилотной опасности объявили в Татарстане

13 июля 2025
Чай с хазратом: «В Коране Всевышний описал теорию Большого взрыва»

Чай с хазратом: «В Коране Всевышний описал теорию Большого взрыва»

13 июля 2025