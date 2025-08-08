В Аксубаево инвесторам предлагают брендовый объект в историческом здании Госбанка

Аксубаевский район, славящийся живописной природой, озерами и лесами, предлагает инвесторам новые точки роста в сфере малого бизнеса и туризма. Одной из перспективных локаций стал объект культурного наследия – здание бывшего Госбанка 1913 года постройки, расположенное в самом центре Аксубаево.

«Площадь застройки составляет более 300 кв. метров. Ранее здесь располагались сельхозбанки. Это идеальное место для размещения объектов торговли, услуг или общественного питания, – сообщил руководитель исполкома Алмаз Мингулов на «Муниципальном часе» в АИР РТ.

По его словам, исторический облик здания позволяет создать узнаваемое, брендированное пространство.

Руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина также подчеркнула коммерческий потенциал этого объекта.

«Намоленное уже там место! Там банк был раньше, зарабатывать там можно. Место подходящее, сети, помещение – все готово», – отметила она.