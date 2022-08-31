В Аксубаево после капремонта открылась поликлиника с женской консультацией

В Аксубаеве в День Республики Татарстан открылась поликлиника после капитального ремонта. Главным новшеством обновленного медучреждения стало крыло второго этажа, которое сейчас занимает женская консультация. Здесь созданы все условия для приема беременных женщин — кабинеты врачей-гинекологов, смотровые, кабинет УЗИ и отдельная процедурная для сдачи анализов. Кроме того, медучреждение снабдили новым оборудованием, пишет газета «Сельская новь».

В открытии обновленного объекта приняли участие заместитель министра здравоохранения Татарстана Владислав Виниченко, глава района Камиль Гилманов, главный врач Аксубаевской ЦРБ Марсель Ислямов.

«Мы можем много строить, оснащать оборудованием учреждения здравоохранения. Но вы — наш главный спутник в этом, — обратился Владислав Виниченко к аксубаевским медикам. — Поэтому вам только слова благодарности. Будем дальше работать, будем помогать и вас поддерживать!».

По словам главы района Камиля Гилманова, в районе проводится большая работа: благоустраиваются парки, скверы, дома, строятся и обновляются социальные объекты.

«Несомненно, коллектив ЦРБ делает все, чтобы население было под присмотром. Они доказали это в период пандемии — никто из них не побоялся, не уволился. Очень много сделано для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции врачами, средним медперсоналом, фельдшерами, водителями скорой помощи. И этот ремонт — это „спасибо“ всем вам за ваш труд. С праздником вас, с Днем республики!» — обратился к медикам глава района Камиль Гилманов.

Главврач Аксубаевской ЦРБ Марсель Ислямов все работы и в поликлинике подрядчик выполнил в срок и с хорошим качеством. Кроме ремонта в поликлинике, от Минздрава Татарстана больнице были выделены новый рентген аппарат и аппарат УЗИ. На открытие поликлиники коллективу подарили эндоскопическую стойку. От главы района строителей наградили Благодарностями и подарками.

Гости и руководство района побывали и на станции скорой помощи, в отремонтированном и оснащенном новым рентген аппаратом рентген кабинете, пообщались с медперсоналом.

На ремонт Аксубаевской центральной районной больнице было выделено 30 млн рублей. Объект возведен в рамках регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение». Национальные проекты реализуются с 2019 года на основании «майских» указов Президента России Владимира Путина.