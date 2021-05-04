В Аксубаеве пройдет кросс Победы, посвященный памяти Героя СССР Григория Романова

В День Победы, 9 мая, в Аксубаеве стартует традиционный открытый легкоатлетический пробег Аксубаево — Кривоозерки. Конечной пунктом забега станет малая родина Героя Советского Союза Григория Романова. Событие приурочено к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом пишет «Аксубаево».

Принимать участие в кроссе будут юноши и девушки от 2003 года рождения и моложе и мужчины и женщины в возрасте до 50 лет и старше. Забег организован согласно программе оргкомитета по празднованию Дня Победы.

Общий старт для всех участников состоится на площади Ленина, промежуточным финишем станет Аксубаевский техникум. Основной старт на перекрестке автодороги Аксубаевво — Нурлат, финиш — село Кривоозерки, возле памятника участникам Великой Отечественной войны.

Забег будет проводиться на две дистанции: 3 км и 14,7 км. Регистрация спортсменов будет проходить с девяти утра в Молодежном центре.

Григорий Романов родился 23 сентября 1907 года в селе Кривоозерки. С 1942 года воевал на фронтах Великой Отечественной войны. Отличился во время освобождения Польши. 5 октября 1944 года в бою на Сероцком плацдарме взвод Романова отразил несколько немецких контратак, уничтожив пять танков и большое количество солдат и офицеров противника. В том бою Романов получил ранение, но продолжил сражаться. Указом Президиума Верховного Совета СССР за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм» Григорий Романов был удостоен звания Героя Советского Союза.