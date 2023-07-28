В акселераторе молодых предпринимателей на селе приняли участие 80 татарстанцев

Прошел первый этап проекта «Акселератор молодежного предпринимательства на селе», в котором приняли участие 80 молодых людей из 32 городов и районов Татарстана. Они обсудили ключевые аспекты сотрудничества и взаимодействия, углубили свои знания по составлению рабочих бизнес-моделей и определили перспективы развития своих предприятий совместно с муниципалитетами, сообщила пресс-служба Минмолодежи РТ.

«Акселератор молодежного предпринимательства на селе станет заметным шагом в развитии сельских территорий Республики Татарстан и позволит молодежи из разных районов обменяться опытом и знаниями, способствуя активному и устойчивому развитию сельского предпринимательства в республике. По результатам стратегической сессии молодые предприниматели сделали первые шаги к совместному диалогу с представителями власти, ответственными за развитие малого и среднего предпринимательства», – рассказала программный директор проекта Наталья Никитина.

В частности, они узнали основные термины, важные для понимания сферы предпринимательства и налаживания эффективной коммуникации на местах, а также изучили модель взаимодействия органов власти и бизнеса. Молодые люди рассмотрели всевозможные направления поддержки начинающих и действующих предпринимателей.

Центральным событием проекта станет создание сообщества молодых предпринимателей. Планируется проведение шести съездов по экономическим зонам республики. Каждый съезд будет иметь свою концепцию, исходя из анализа территорий районов.

Акселератор завершится в сентябре большой выставкой предпринимательских инициатив, где можно будет не только ознакомиться, но и приобрести продукцию вновь созданных предпринимателей.