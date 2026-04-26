В акции «Я говорю по-татарски» назвали министерства, которые реже всего используют татарский язык

Антипремия «Тяжело с татарским», которая вручается в рамках акции «Я говорю по-татарски», в этом году была присуждена министерствам, реже всего использующим татарский язык в своей деятельности. В этот список вошли Министерство экономики, Министерство юстиции, Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, а также Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана.

Организаторы отметили, что эти министерства практически полностью не используют татарский язык.

«Мы писали письма в министерства, звонили, проверили их сайты, изучили посты на татарском языке в социальных сетях», – сказал председатель Всемирного форума татарской молодежи Райнур Хасанов.

Помимо этого форум изучил министерства, которые активно используют татарский язык. В этот список вошли Министерство культуры, Министерство здравоохранения, Министерство сельского хозяйства и продовольствия.

Также организаторы отметили благодарственными письмами частные организации, которые активно используют татарский язык в своей деятельности. Награды были вручены авиакомпании «ЮВТ Аэро», «Московский базар», организации «Тюбетэй» и дизайнеру Ильдару Аюпову.

