В акции «Военная служба по контракту — твой выбор!» приняли участие свыше тысячи казанцев

В агитационной акции «Военная служба по контракту в Вооружённых силах Российской Федерации — твой выбор!», прошедшей сегодня в Казанском высшем танковом командном ордена Жукова Краснознаменном училище, приняли участие более 1,1 тыс. жителей столицы Татарстана. Такие данные сообщил ИА «Татар-информ» начальник пункта отбора на военную службу по контракту Евгений Токмаков.

Фото: © Михаил Захаров

«Ежегодно к нам обращаются порядка 1–1,2 тыс. желающих поступить на военную службу по контракту, из которых примерно 700–800 человек проходят отбор. Основные критерии отбора — это возраст (до 40 лет), образование, отсутствие судимостей, хорошее здоровье и профессиональная психологическая пригодность», — рассказал Токмаков.

Портрет среднестатистического военнослужащего по контракту — это мужчина в возрасте от 23 до 30 лет, с высшим или средним специальным образованием, без криминального прошлого и вредных привычек.

Фото: © Михаил Захаров

«Если у кандидата есть какие-то спортивные достижения или особые профессиональные навыки, мы стараемся подобрать военную специальность, приближенную к его гражданской, — пояснил Токмаков. — Многие из сегодняшних ребят просто пришли за информацией. Вряд ли кто-то из них сразу напишет заявление. В дальнейшем, взвесив все за и против, они примут окончательное решение».