В акции «Снежный десант РСО» в Татарстане приняли участие 250 студентов

Фото: пресс-служба Минмолодежи РТ

В Татарстане завершилась всероссийская патриотическая акция «Снежный десант РСО». Всего в этом году в ней приняли участие 250 студентов, объединенных в 21 отряд, сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.

«„Снежный десант" в Татарстане уже становится доброй традицией. Очень отрадно видеть и слышать, что с каждым годом акция охватывает новые территории и вовлекает всё больше молодежи. Хочется выразить вам огромные слова благодарности за вашу работу. Ведь каждый день вы доказываете, что труд — крут», — обратилась к участникам события заместитель министра по делам молодежи РТ Айгуль Сабирова.

Студенты помогали в уборке снега и колке дров в домах пенсионеров, ветеранов Великой Отечественной войны, участников и ветеранов специальной военной операции и их семей в различных населенных пунктах Татарстана. Во время сильных снегопадов для кого-то труд ребят стал единственной возможностью выйти из дома, подчеркнули в ведомстве.

Фото: пресс-служба Минмолодежи РТ

Студотряды выезжали в отдаленные населенные пункты Азнакаевского, Альметьевского, Апастовского, Арского, Балтасинского, Бугульминского, Буинского, Верхнеуслонского, Дрожжановского, Лаишевского, Лениногорского, Мензелинского и Нурлатского районов. Они также оказывали помощь в Казани, Набережных Челнах и на острове-граде Свияжск.

«Десант — поистине светлое мероприятие. Это не только про работу, это что-то сверхдушевное, причем во всем: в ребятах, в работе, в мероприятиях, в самом районе. За пять дней выезда бойцы успевают оказать району значительную помощь, а сами проверяют сплоченность в труде, знакомятся и очень сближаются. Это отдельная семья, горящая идеей помощи и способная творить добро в небывалых масштабах», — поделилась впечатлениями куратор акции в Республике Татарстан Сюмбель Латипова.

Возможность принять участие в акции есть и у студентов из других регионов. В Альметьевском, Балтасинском и Лениногорском районах состоялись Медицинский и Путинный десанты Приволжского федерального округа, а в Балтасинском и Верхнеуслонском районах трудились пятеро студентов из Беларуси.

Фото: пресс-служба Минмолодежи РТ

Балтасинский район награжден благодарственным письмом за организацию Всероссийской акции «Снежный десант» и развитие сотрудничества студенческих отрядов Татарстана и Беларуси. В районе в третий раз прошел Путинный десант ПФО. Участниками акции стали представители пяти российских регионов и белорусские учащиеся.

«Эта неделя стала для меня настоящим примером того, что даже в одиночку, находясь в другой стране, можно стать частью одной большой семьи. Именно такой семьей для меня стал отряд Путинного десанта „Маяк“, где собрались лучшие ребята из регионов России, которые дарили друг другу эмоции и новые воспоминания каждый день. Поэтому десант — это люди, к которым всегда хочется вернуться», — заявил студент из белорусского Могилева Дмитрий Добрянский.

Участники студенческих отрядов также посещали школы, где проводили творческие мастер-классы, профориентационные встречи со старшеклассниками, лекции по оказанию первой помощи и поддержанию здорового образа жизни и спортивные состязания. Вечерами они представляли жителям свои концертные номера.