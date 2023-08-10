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Экономика 10 августа 2023 13:21

В Академии наук Татарстана стартовало обсуждение исламского банкинга в России

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Сегодня в малом зале Академии наук Республики Татарстан открылось обсуждение внедрения исламского банкинга в России. На встрече планируется обсудить такие вопросы, как социальная ответственность личности в условиях партнерского финансирования и перспективы развития банкинга в странах БРИКС.

Еще одной важной темой встречи станет исламский банкинг как стратегическая основа региональной конкурентоспособности России.

В обсуждении принимают участие президент АН РТ Рифкат Минниханов, депутат Госдумы Айрат Фаррахов, вице-президент АН РТ Вадим Хоменко, а также представители профильных министерств республики и члены научной среды из Татарстана и других регионов.

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