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В Академии наук Татарстана стартовало обсуждение исламского банкинга в России
Сегодня в малом зале Академии наук Республики Татарстан открылось обсуждение внедрения исламского банкинга в России. На встрече планируется обсудить такие вопросы, как социальная ответственность личности в условиях партнерского финансирования и перспективы развития банкинга в странах БРИКС.
Еще одной важной темой встречи станет исламский банкинг как стратегическая основа региональной конкурентоспособности России.
В обсуждении принимают участие президент АН РТ Рифкат Минниханов, депутат Госдумы Айрат Фаррахов, вице-президент АН РТ Вадим Хоменко, а также представители профильных министерств республики и члены научной среды из Татарстана и других регионов.
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