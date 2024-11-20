В Академии наук Татарстана прошла очная защита перспективных стартапов

Фото: © Жамиль Салимгареев/ «Татар-информ»

В Академии наук Татарстана состоялась очная защита финалистов конкурса «Инновация года — 2024». Организаторами являются Инвестиционно-венчурный фонд Татарстана и Академия наук РТ.

«Инновация года» — это продолжение конкурсов «50 инновационных идей», которые проводятся Академией наук РТ с 2005 года. Мероприятие нацелено на внедрение в экономику республики инновационных технологий для повышения конкурентоспособности региональных компаний.

«Проводимый в этом году конкурс уникален. Он проводится в тесной взаимосвязи с государственной программой научно-технологического развития республики. Основная цель — выявление талантов, заинтересованной в науке молодежи, чтобы впоследствии взять их под свое крыло и дать им возможность развить навыки и получить технологический опыт», — поделился с журналистами директор Фонда науки и технологий Татарстана Тимур Халитов.

Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

Конкурс проводится в пяти номинациях — по этим направлениям была определена стратегия научно-технологического развития Татарстана. Победителями признают до 25 проектов, но, как отметил директор Инвестиционно-венчурного фонда Татарстана Дамир Галиев, это значит, что их может быть и меньше.

Раньше конкурс проводился заочно – в формате экспертизы. В этом году у участников появилась возможность защитить свой проект в формате пятиминутного доклада.

«Критерий оценки — проект должен быть успешен», — отметил президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов.

Призовой фонд конкурса инноваций составляет 5 млн рублей. Но достаточно ли этого для дальнейшего развития проекта? Количество стартапов только растет. По оценкам президента Академии наук РТ, за последний год студенческих стартапов было 734.

«Были гранты на 25-50 тыс. рублей — в любом случае здесь больше. Мы уходим от образовательного трека, от обучения, от раздачи денег к более конкретным проектам, чтобы их сопровождать. Нам нужны те проекты, которые мы будем вести дальше», — отметил Рифкат Минниханов.

Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

Конкурс республиканский, поэтому в нем принимают участие проекты, которые разрабатываются в Татарстане, а также корпорации, зарегистрированные в республике. Критерии для участников ужесточились — необходимо иметь не только идею, но и прототип, бизнес-модель проекта. Во второй этап прошло 514 заявок. Из них до очного этапа дошли 50 работ.

«Больше всего заявок в направлениях информационных технологий, химии и нефтехимии, новые материалы. Также популярно развитие биотехнологий и здоровья», — рассказал журналистам Дамир Галиев.

Почти половина заявок (41%) пришлась на направление «Перспектива», каждый третий проект (30%) подавался на «Студенческий стартап», а 20% участников представили свои идеи в номинации «Интеллектуальная собственность». Около 6% заявок было подано в категории «Технологическая компания», а 3% – в номинации «Корпоративная инновация».

Победителей конкурса объявят ближе к 2025 году, итоги по отдельным номинациям подведут в апреле на «Российском венчанном форуме — 2025».

Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

«Особенно впечатляет, как молодые ребята креативят: как они их (свои идеи – прим. Т-и) преподносят и пытаются монетизировать. Этот подход особенно полезен более зрелым проектам — как работать с современной аудиторией. Причем не только в IT-проектах, где порог входа традиционно ниже, но и в близких к производству проектах», — считает Галиев.

В дальнейшем эти идеи могут попасть к бизнес-ангелам или другим предпринимателям, то есть конкурс не заканчивается на победе.

«Те, кто участвует в конкурсе, попадают в нашу воронку. Либо органически, когда в рамках очного отбора мы видим интересных ребят. Либо они сами знакомятся с нашими продуктами, подают заявки на соответствующие программы», — рассказал он.

Более того, проекты, прошедшие отбор на «Инновациях года», могут попасть в программу университетского технологического предпринимательства с финансированием до 35 млн рублей. «При достижении уровня готовности 7-8 можно переходить во взрослые фонды», — считает Галиев.

Этот уровень соответствует выходу проекта на реальный рынок или эксплуатации технологии в реальных условиях.