В Академии наук Татарстана прошла конференция по развитию аддитивных технологий

На сегодняшний день в России остро стоит вопрос внедрения современных наукоемких технологий, способствующих социально-экономическому развитию — как в регионах, так и в стране в целом. Такими словами поприветствовал участников конференции по лучшим практикам и внедрению аддитивных технологий президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов.

«И 3D-печать на сегодняшний день — одно из наиболее наукоемких и в то же время универсальных направлений в развитии», — подчеркнул Рифкат Минниханов.

Президент Академии наук РТ добавил, что в республике создан кластер по развитию соответствующего направления начиная от школьной скамьи и заканчивая высшим и дополнительным образованием для студентов и работников промышленности.

Помощник Раиса РТ Альберт Гильмутдинов отметил, что Татарстан играет лидирующую роль в развитие рынка 3D-печати. Только за последние два года этот рынок в России вырос на 220%, тогда как в Китае и странах Запада ежегодный рост не превышает 30–40%.

«Взрывной рост этих технологий. И естественно, Татарстан не может остаться в стороне от этих трендов. Республика очень активно заходит на эту территорию, чтобы стать одним из безоговорочных лидеров страны в этом направлении. Как в сфере разработок, так и в сфере промышленного использования», — констатировал помощник руководителя региона.

В свою очередь вице-премьер — министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко заметил, что на конференции собрались лучшие специалисты в сфере аддитивных технологий. Он также сообщил, что в аддитивном кластере Татарстана на сегодняшний день насчитывается 82 участника, из которых 60 относятся к числу крупнейших производителей в стране.