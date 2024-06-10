Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Академии наук Татарстана прошла конференция по развитию аддитивных технологий
На сегодняшний день в России остро стоит вопрос внедрения современных наукоемких технологий, способствующих социально-экономическому развитию — как в регионах, так и в стране в целом. Такими словами поприветствовал участников конференции по лучшим практикам и внедрению аддитивных технологий президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов.
«И 3D-печать на сегодняшний день — одно из наиболее наукоемких и в то же время универсальных направлений в развитии», — подчеркнул Рифкат Минниханов.
Президент Академии наук РТ добавил, что в республике создан кластер по развитию соответствующего направления начиная от школьной скамьи и заканчивая высшим и дополнительным образованием для студентов и работников промышленности.
Помощник Раиса РТ Альберт Гильмутдинов отметил, что Татарстан играет лидирующую роль в развитие рынка 3D-печати. Только за последние два года этот рынок в России вырос на 220%, тогда как в Китае и странах Запада ежегодный рост не превышает 30–40%.
«Взрывной рост этих технологий. И естественно, Татарстан не может остаться в стороне от этих трендов. Республика очень активно заходит на эту территорию, чтобы стать одним из безоговорочных лидеров страны в этом направлении. Как в сфере разработок, так и в сфере промышленного использования», — констатировал помощник руководителя региона.
В свою очередь вице-премьер — министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко заметил, что на конференции собрались лучшие специалисты в сфере аддитивных технологий. Он также сообщил, что в аддитивном кластере Татарстана на сегодняшний день насчитывается 82 участника, из которых 60 относятся к числу крупнейших производителей в стране.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»