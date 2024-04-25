В Академии наук Татарстана появится свой центр ИИ

Академия наук РТ создает Научно-координационный центр ИИ, который станет объединяющим центром для всех организаций, занятых в работе с искуственным интеллектом, сообщил директор Института прикладной семиотики Ринат Гильмуллин на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Академия наук заинтересована в проектах по развитию татарского языка. В этой связи создается Научно-координационный центр ИИ АН РТ. Сейчас идет активная фаза его создания. Речь идет об искуственном интеллекте в широком смысле, не только работы, связанные с татарским языком. Центр будет должен координировать работу организаций [занятых в разработке ИИ]», – сообщил Гильмуллин.

В конце марта президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов допускал возможность создания центра изучения ИИ. В своих высказываниях Минниханов делал акцент на сохранении и развитии татарского языка, его внедрении в цифровые системы.