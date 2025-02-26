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Экономика 26 февраля 2025 17:32

В Академии наук Татарстана открылся XIII Сход сельских предпринимателей

В Академии наук Татарстана открылся XIII Сход сельских предпринимателей
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Академии наук Татарстана состоялось торжественное открытие XIII Всероссийского схода предпринимателей татарских сел.

«Основная работа происходит на сельской земле. Так или иначе, она связана с селом. Поэтому сельским предпринимателям нужен рост и динамика. Для роста необходимо учиться, понимать и собираться», – сказал заместитель Премьер-министра РТ, председатель Национального совета «Милли шура» Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев на открытии схода.

Председатель Исполнительного комитета Всемирного конгресса татар Данис Шакиров ранее сообщил, что основной акцент в этом году будет сделан на цифровизации сельского предпринимательства. На открытии схода Шайхразиев подтвердил это.

«В последние годы мы часто говорим про искусственный интеллект. Про это говорят по телевизору, банки, академики. Мы, предприниматели, также должны его применять», – заявил Василь Шайхразиев.

Сегодня в Академии наук РТ будут работать дискуссионные площадки. Завтра участники схода посетят Тетюшский и Апастовский районы, где для них проведут экскурсию по Тетюшскому сельскохозяйственному техникуму, мечети села Бакрчи и другим объектам развития татарских сел.

В пятницу, 28 февраля, на площадке ГРК «Корстон» состоится пленарное заседание по итогам схода при участии Раиса Татарстана Рустама Минниханова.

Фоторепортаж: Салават Камалетдинов
#Василь Шайхразиев #малое предпринимательство #Академия наук РТ #Татарский мир
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