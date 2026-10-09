В Академии наук Татарстана открылась конференция к 150-летию Хади Атласи

В Академии наук Республики Татарстан 8 октября начала работу международная научно-практическая конференция «Развитие исторической мысли и просветительства в тюрко-татарском обществе конца XIX – начала XX века». Конференция посвящена 150-летию со дня рождения историка, педагога и общественного деятеля Хади Атласи.

Второй день конференции проходит сегодня в Чепурлинском районе. В рамках программы запланированы посещение школы в деревне Нижнее Чека, присвоение ей имени Хади Атласи, а также знакомство с выставкой, посвященной жизни и деятельности Хади Атласи, и работа секций.

Хади Атласи (1876–1938) – выдающийся историк, педагог, религиозный и общественный деятель, один из видных представителей джадидистского движения. Он родился в деревне Нижнее Чека Чепурлинского района в семье муллы. Окончил медресе «Нургали» в Буинске, получил образование на курсах преподавателей в Оренбургском крае. С 1903 года работал имам-хатыйбом и преподавателем медресе в Альметьевске, открыл при медресе школу для девочек. В 1907 году был избран депутатом II Государственной Думы от Бугульминского уезда.

Атласи известен также трудами по татарской истории: «История Сибири», «Сююмбике», «Казанское ханство». С 1917 года участвовал в национально-демократическом движении. В 1929 году был арестован и отправлен в Соловецкий лагерь, в 1933 году освобожден по причине ухудшения здоровья. В 1936 году вновь подвергся репрессиям. Реабилитирован посмертно.

Внучка Хади Атласи Альфия Атласова отметила, что ее дед уделял особое внимание преподавательской работе и вопросу сохранения родного языка.

«Мой дед, в первую очередь, был учителем. Он верил: "Народ, знающий свою историю, никогда не исчезнет". Вся его деятельность подтверждает одну мысль: "Язык живет только тогда, когда есть народ, который на нем говорит, читает и пишет". Если татарский язык звучит в семье, он сохранится, но язык, оставшийся только дома, постепенно мельчает. Если знание языка не обязательно, родители начинают рассуждать просто: "Зачем учить то, что в жизни не пригодится?" Так язык сначала уходит из школы, а затем из семьи. Мой дед боролся за то, чтобы родной язык был не только бытовым языком, но и языком образования и науки. Поэтому татарский язык должен быть востребован во всех сферах жизни – в образовании, на работе, в государственных организациях. Только тогда он сохранится», – сказала она, выступая на татарском языке.

Президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов отметил, что труды Хади Атласи занимают важное место в развитии национальной исторической науки.

«Его труды "История Сибири", "Сююмбике", "Казанское ханство" вошли в золотой фонд национальной исторической науки. Его судьба – от члена Государственной Думы до репрессий и посмертной реабилитации – напоминает о том, какой ценой обходится право говорить историческую правду. Сегодня защита исторической правды – вопрос суверенитета и национальной безопасности», – сказал он.

Первый заместитель председателя Союза писателей Республики Татарстан Алина Хисамиева подчеркнула, что для Хади Атласи история была не только наукой, но и средством служения народу.

«Через глубокое понимание истории он стремился дать людям опору и ориентир на будущее. Его деятельность была очень тесно связана и с писательским трудом. Его труды – и научная работа, и в то же время публицистика. Он писал для того, чтобы их читали не только специалисты, но и широкая аудитория», – отметила она в своем выступлении.

Председатель региональной национально-культурной автономии татар Сахалинской области Закия Валитова рассказала историю установления их родственных связей с Хади Атласи.

«В 2008 году мы просили составить шежере нашего рода, но его не завершили. В этом году решили попробовать снова, потому что своих родственников мы знаем только до четвертого поколения. У нас есть дети, внуки, мы уже много лет живем на острове, но не знаем, откуда происходит наш род. Лишь 2 недели назад нам сообщили, что Хади Атласи – наш родственник. Это очень радостная весть для нас», – сказала она.