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24 ученых стали первыми профессорами Академии наук Татарстана
24 татарстанским ученым присвоено звание профессора Академии наук РТ.
«В этом году впервые ввели это научное звание. Это шаг, направленный на подготовку молодых кадров. С приходом Рифката Нургалиевича (Минниханова, президента АН РТ – прим. Т-и) этому стали уделять больше внимания», — сказал профессор КНИТУ-КАИ Зиннур Гизатуллин.
Гизатуллин выдвигался по направлению механика и машиностроение. По результатам всей научной деятельности, которую профессор ведет с 2002 года, было принято решение о присвоении почетного звания профессора АН РТ.
Вместе с Гизатуллиным также нового статуса удостоились:
заведующая кафедрой госпитальной терапии КГМУ Диана Абдулганиева;
старший научный сотрудник Камского научного центра Института Татарской энциклопедии и регионоведения АН РТ Алексей Арзамазов;
директор Нижнекамского химико-технологического института Ильдар Ахметов;
заведующий лабораторией генетики старения и долголетия КГМУ Ильдус Ахметов;
проректор по развитию и инновациям КГЭУ Ирина Ахметова;
главный научный сотрудник отдела новой истории Института истории им. Ш. Марджани Лилия Габдрафикова;
ведущий научный сотрудник лаборатории элементоорганического синтеза им. А.Н. Пудовика ИОФХ им. А. Арбузова Альмир Газизов;
заведующий кафедрой технической физики КНИТУ-КАИ Алмаз Гайсин;
ведущий научный сотрудник ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова АН РТ Лейла Давлетшина;
ректор Альметьевского государственного технологического университета «Высшая школа нефти» Александр Дьяконов;
заведующий кафедрой информационных систем и технологий в строительстве КГАСУ Арслан Зиганшин;
доцент кафедры аналитической химии Химического института им. А. Бутлерова Гузель Зиятдинова;
профессор кафедры эксплуатации и ремонта машин Института механизации и технического сервиса Марат Калимуллин;
проректор по учебной и воспитательной работе Казанской государственной академии ветеринарной медицины имени Н. Баумана Данил Мингалеев;
доцент кафедры гистологии, цитологии и эмбриологии КГМУ Яна Мухамедшина;
заведующий кафедрой нормальной физиологии КГМУ Марат Мухамедьяров;
проректор по научной и международной деятельности Казанского государственного аграрного университета Рустам Низамов;
доцент кафедры общей физики КНИТУ-КАИ Алмаз Сайфутдинов;
заведующий кафедрой архитектуры и дизайна изделий из древесины КНИТУ Руслан Сафин;
главный научный сотрудник Института математики и механики им. Н. Лобачевского КФУ Марат Файзрахманов;
заведующий кафедрой технологии животноводства и зоогигиены Казанской государственной академии ветеринарной медицины имени Н. Баумана Рамиль Файзрахманов;
ведущий научный сотрудник лаборатории физико-химического анализа ИОФХ им. А. Арбузова Айрат Хаматгалимов;
заместитель директора по научной работе ИЯЛИ им. Г.Ибрагимова АН РТ Олег Хисамов.
Звание профессора Академии наук Татарстана присваивается научным деятелям, которые не являются действующими членами-корреспондентами или академиками на три года. По истечении этого срока ученый может выдвинуться еще один раз.
Кроме того, профессор АН РТ лишается своего статуса при получении звания члена-корреспондента, академика или по достижении возраста 50 лет.
Церемония присвоения почетного звания прошла в рамках заседания президиума Академии наук Республики Татарстан.
фото: Академия наук РТ
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